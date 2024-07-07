Не придется идти в ТЦК: кто сможет получить автоматическую отсрочку от мобилизации

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что некоторые граждане Украины получат автоматическую отсрочку от мобилизации без необходимости посещать ТЦК.

По ее словам, новый функционал в приложении "Резерв+" будет внедрен в ближайшее время, информирует Суспільне. Черногоренко отметила, что речь идет о студентах дневной формы обучения и родителей трех и более детей.

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"Одна из функций, которые мы планируем реализовать в "Резерв+" – это автоматическая отсрочка. Это одна из наиболее востребованных функций наших пользователей. Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически без каких-либо дополнительных заявлений в ТЦК и сбора бумаг. Например, студентам дневной формы обучения и родителям трех и более детей. Ведь эти данные есть у государства, в реестре в том или ином виде", – рассказала она.

Черногоренко отметила, что информация о семейном положении уже содержится в государственном реестре актов гражданского состояния. В некоторых случаях государство не может сразу получить данные из ЗАГСа, но в большинстве ситуаций эту информацию можно получить в электронном виде.

Функционал для автоматических отсрочек будет реализован в ближайшее время для решения самых распространенных случаев.

Напомним, юрист объяснила, какое наказание грозит военнообязанным за игнорирование повестки.

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