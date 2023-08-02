Німецькі археологи виявили багатовіковий корабель у Балтійському морі (фото)

У південно-західній частині Балтійського моря водолази виявили залишки 400-річної катастрофи корабля. Вчені сподіваються, що уламки дадуть зрозуміти роль Любека в центрі Ганзейського союзу.

Завдяки гарній підводній видимості та погодним умовам роботи були завершені достроково. Затонулий корабель лежав на глибині 11 метрів, повідомляє DW.

Зазначається, що судно виявили випадково, під час планової зйомки регіональним Управлінням водопостачання та судноплавства (WSA). Вважається, що судно було побудовано в Голландії близько 1650 року.

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Чорні плями на деяких вантажах, знайдених разом із вітрильником середнього розміру, свідчать про те, що корабель міг затонути внаслідок пожежі. За попередніми даними, судно, ймовірно, прямувало до Любека зі Скандинавії, коли воно затонуло.

Серед вантажу судна були бочки з оксидом кальцію, який часто називають негашеним або паленим вапном, матеріалом, який зазвичай використовувався для будівництва житла в той час. Близько 170 бочок витягнуть протягом наступних декількох днів.

Вчені кажуть, що знахідка, можливо, пов’язана з корабельною аварією 1680 року, про яку йдеться в документах, що зберігаються в архівах міста.

Нагадаємо, у Мексиці виявили останки з черепами у формі сердець.

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