Незвичайне поєднання: рецепт хачапурі з сиром та грушею
Ці хачапурі за рецептом від Shuba легко готуються, але стануть вишуканою стравою на вашому столі. Груша та сир з пліснявою створюють ідеальне поєднання.
Інгредієнти:
Для тіста:
200 г борошна
2 г сухих дріжджів
2 г солі
8 г цукру
140 мл теплої води
Для начинки:
Твердий тертий сир за смаком
2 курячі жовтки
Сир з пліснявою (блакитний сир) за смаком
1 груша
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Спосіб приготуваня:
Розчиніть цукор, сіль і сухі дріжджі у теплій воді. Додайте борошно і добре змішайте. Сформуйте кулю, покладіть її в миску, накрийте плівкою або рушником і дайте тісту відпочити принаймні годину.
Розгорніть тісто руками і розпластайте його на пласкій поверхні. Викладіть суміш сиру і жовтків. Згорніть тісто навколо начинки та розкатайте його в тонкий пласт.
Перенесіть тісто на деко для випікання. Зверху змастіть його жовтком і посипте сиром з пліснявою за смаком. Розкладіть слайси груші по поверхні тіста та присипте їх сиром.
Випікайте у попередньо розігрітій до 200°C духовці протягом 15 хвилин. Після випікання дайте пирогу трохи охолонути перед подачею.
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