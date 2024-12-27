Незвичайний факт про моду середньовіччя: що приховували гостроносі туфлі чоловіків

Шкіряні видовжені туфлі, відомі як пулени, з'явилися в Європі наприкінці Середньовіччя. За словами історикині Емі Боїнгтон, ці туфлі зазвичай виготовляли зі шкіри, а їхні довгі носки часто набивали шерстю, щоб вони зберігали свою форму.

Таке взуття стало символом привілейованих верств населення, а саме аристократії, і носити його могли лише представники вищого класу. Про це експертка розповіла у своєму відео, опублікованому в Instagram.

У 1463 році король Англії Едуард IV ухвалив закон про розкіш, згідно з яким жоден лицар, лорд, сквайр чи джентльмен не міг носити взуття з довгими носками, що перевищують два дюйми (близько п'яти сантиметрів), після свята Петра.

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Хоча це взуття було унісекс, спочатку його вважали чоловічим, і саме у чоловіків носки були найдовшими. З часом пулени набули сексуалізованого значення, і чоловіки використовували їх для підкреслення своєї "чоловічої гідності".

Християнські критики вважали це взуття аморальним, стверджуючи, що чоловіки, які його носили, намагалися привернути увагу жінок через непристойні способи. Пізніше критики почали асоціювати ці туфлі з гомосексуалізмом, жіночністю та марнославством.

Гостроносі туфлі кілька разів забороняли в Європі, але вони постійно поверталися в моду. У 1465 році в Англії їх фактично заборонили, проте до 1480-х років пулени знову стали популярними.

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