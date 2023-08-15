Неприємно пахне зі зливу раковини: як самостійно прибрати запах

Багато людей стикалися з проблемою, коли з раковини йде виражений запах каналізації. При серйозних проблемах краще звернутися за допомогою до фахівців, які зможуть уникнути подальших негараздів.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що іноді за неприємним запахом можуть стояти проблеми з загальнобудинковою каналізацією. У цьому випадку самостійно впоратися з проблемою буде складно, і краще звернутися до спеціалістів.

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Також джерелом запаху може бути неправильне з'єднання каналізаційного розведення, вихід із ладу водного затвора, прорив або теча з труб. У цих ситуаціях варто викликати кваліфікованого сантехніка, який зможе вчасно виявити та усунути проблему.

Тим не менше, існують і випадки, коли невеликі несправності можна виправити самостійно. Проблема може виникнути через неправильне встановлення сифона або скупчення бруду у ньому. Іноді у сифоні недостатньо води, якщо ви тривалий час не користувалися зливом.

Для розв'язання таких проблем можна спробувати наступні методи:

Механічне прочищення засміченого сифона.

Використання хімічних чи народних засобів. Наприклад, засипати чотири столові ложки соди в злив та залити гарячою водою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як ефективно та безпечно очистити раковину, використовуючи звичайну соду.

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