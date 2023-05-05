Неприємний запах зникне: прості та ефективні способи для миття холодильника

Неприємний запах у холодильнику може з'являтися з кількох причин, наприклад, якщо їжа зберігається у ньому занадто довго, вона може почати розкладатися, що призведе до неприємного запаху.

Неправильне зберігання їжі теж може стати причиною неприємних ароматів – якщо приготовані страви не зберігаються в закритих контейнерах або упаковках, запах може поширюватися по холодильнику.

Неприємних запах може свідчити й про несправність холодильника: якщо у цьому є проблеми з вентиляцією або температурою, це може спричинити неприємний запах через розповсюдження вологи та цвілі.

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Щоб позбутися неприємних запахів у холодильнику, потрібно здійснити наступні кроки:

Прибрати всю їжу та напої з холодильника. Зняти всі полиці та ящики з холодильника та протерти їх милом та теплою водою. Протерти холодильник всередині розчином води та оцту (співвідношення 1:1) або за допомогою мильної води. Протерти гумові стрічки на дверцятах холодильника за допомогою мильної води та витерти їх насухо. Залишити холодильник відкритим на кілька годин, щоб він повністю провітрився.

Які народні способи допоможуть позбутися ароматів з холодильника:

Залити контейнер з водою та додати до неї кілька лимонних дольок або кілька крапель ефірних олій (лайм, м'ята, розмарин) й помістити його в холодильник на кілька годин.

Розмістити в холодильнику відкритий пакет з активованим вугіллям на декілька годин.

Розмістити в холодильнику миску з меленою кавою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо тримати використаний чайний пакетик у холодильнику.

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