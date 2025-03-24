Нестабільна погода: синоптики розповіли, в яких регіонах будуть дощі, сніг та аномальні температури

Зниження температури та дощі на початку тижня нагадують про непередбачувану погоду березня, який зараз перебуває під впливом циклонічної активності. Протягом поточного тижня синоптики очікують мінливу погоду з активними атмосферними фронтами.

В Україні можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, посилення вітру та тумани. При цьому температура повітря зростатиме і перевищуватиме норму на 4−7 градусів, пише Meteoprog.

У понеділок, 24 березня, дощі, місцями сильні, йтимуть вдень у західних областях, а також в окремих районах півночі, Карпатах і Закарпатті. В інших регіонах країни опадів не очікується. Вітер південно-східний, 7−12 м/с, а вночі в західних областях та вдень на більшій частині території можливі пориви вітру до 15−20 м/с. Нічна температура коливатиметься від +2 до +8 градусів, вдень – від +9 до +14, а на півдні та Прикарпатті місцями до +12−17 градусів.

У вівторок, 25 березня, нестабільна та дощова погода збережеться в західних та північних областях, а вдень невеликі дощі можливі також у східних та Полтавській областях. На південь країни опади не очікуються. Вночі та вранці на Правобережжі можливі тумани. Вітер південно-східний, з переходом на західний, 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів, вдень – від +8 до +14, на півдні та в Криму до +16–21 градусів.

У середу, 26 березня, уночі невеликі, місцями помірні дощі пройдуть у східних областях, а вдень – в західних. В інших районах опадів не буде. Вночі та вранці можливі тумани. Вітер змінного напрямку, 3–8 м/с, на південному заході південно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура складатиме +2 +7 градусів, у північних областях – близько 0 градусів, вдень температура коливатиметься від +12 до +17, на південь Одеської області та в Криму місцями до +20 градусів.

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У четвер, 27 березня, дощова погода очікується в західних та північних областях. В інших регіонах без суттєвих опадів. У Карпатах пройдуть сильні дощі та мокрий сніг. Вітер південно-східний, на заході країни – північно-західний, 7–12 м/с. Вночі температура повітря складе +5 +10 градусів, вдень – +13 +18, в західних областях +7 +12, в Криму місцями +20 +23 градуси.

У п’ятницю, 28 березня, дощі можливі в західних, північних та центральних областях, а також на Харківщині. У Карпатах – мокрий сніг. Вночі та вранці на деяких територіях можливі тумани. Вітер на Лівобережжі – південно-східний, на Правобережжі – північний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря +6 +11 градусів, вдень +14 +21, в західних областях вночі – від -1 до +4, вдень +7 +12 градусів.

У суботу, 29 березня, в західних областях та на Одещині можливі невеликі та помірні дощі. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер здебільшого південно-східний, 5–10 м/с, на південному сході країни – пориви до 15–20 м/с вдень. Нічна температура складе +3 +8 градусів, денна – +13 +18, в Криму – до +19 +23 градусів.

У неділю, 30 березня, дощі очікуються в центральних, південних та північних областях. В західних і східних регіонах опадів не буде. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря +6 +11 градусів, вдень +12 +18 градусів.

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