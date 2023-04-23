Неймовірна знахідка: вчені натрапили на затонулий у 1942 році японський корабель біля берегів Австралії (відео)

У 1942 році японський корабель "Монтевідео Мару" затонуло після атаки торпеди. Тоді загинуло 1060 людей. Судно знайшли на глибині чотирьох кілометрів.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз.

Судно "Монтевідео Мару" було атаковане підводним човном "Стерджен" ВМС США 1 липня 1942 року. На борту були військові та цивільні, яких взяли у полон японськими військами в Рабаулі, Папуа-Нова Гвінея. Разом із кораблем на дно пішли 1060 людей, серед них 850 військових Австралії та 210 цивільних з 14 країн.

"Ми сподіваємося, що сьогоднішні новини принесуть деяку втіху близьким, які довго на це чекали", – заявив Альбаніз.

У той день підводний човен випустив чотири торпеди по "Монтевідео Мару". Менше 11 хвилин знадобилось на те, щоб судно затонуло. Корабель пролежав на дні 81 рік на глибині 4000 метрів (на 200 метрів глибше за “Титанік").

6 квітня команда, яку очолювали представники громадської організації Silentworld Foundation та спеціалісти-підводники Fugro відправились у пошуках корабля. Експедиція здійснювалась за підтримки Міноборони Австралії. Судно знайшли через 12 днів.

Перед експедицією вчені витратили роки на дослідження дна та звуження радіусу пошуків. Уламки знайшли да допомогою підводного дрона. Вчені не будуть піднімати з дна саме судно чи останки загиблих, лише зберуть необхідну інформацію про катастрофу.

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“Ми дивилися на могилу понад 1000 людей, – сказав Раджеп Тернер. Тут ми втратили вдвічі більше австралійців, ніж за всю війну у В'єтнамі, тож це надзвичайно важливе відкриття для сімей та нащадків. Дуже важливим є технічне завдання, яке захоплює і мотивує, але з іншого боку – людяність. У нас на борту було дві людини, які втратили членів сім'ї, тому з одного боку були оплески, а з іншого – сльози".

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