Невероятная находка: ученые наткнулись на затонувший в 1942 году японский корабль у берегов Австралии (видео)

В 1942 году японский корабль "Монтевидео Мару" затонул после атаки торпеды. Тогда погибли 1060 человек. Судно обнаружили на глубине четырех километров.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.

Судно "Монтевидео Мару" было атаковано подводной лодкой "Стерджен" ВМС США 1 июля 1942 года. На борту были военные и гражданские, взятые в плен японскими войска в Рабауле, Папуа-Новая Гвинея. Вместе с кораблем на дно пошли 1060 человек, в том числе 850 военных Австралии и 210 гражданских из 14 стран.

"Мы надеемся, что сегодняшние новости принесут некоторое утешение близким, которые долго этого ждали", - заявил Альбаниз.

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В тот день подлодка выпустила четыре торпеды по "Монтевидео Мару". Меньше 11 минут понадобилось, чтобы судно затонуло. Корабль пролежал на дне 81 год на глубине 4000 метров (на 200 метров глубже "Титаника").

6 апреля команда, которую возглавляли представители общественной организации Silentworld Foundation и специалисты-подводники Fugro, отправились в поисках корабля. Экспедиция осуществлялась при поддержке Минобороны Австралии. Судно обнаружили через 12 дней.

Перед экспедицией ученые потратили годы на исследование дна и сужение радиуса поисков. Обломки нашли с помощью подводного дрона. Ученые не будут поднимать со дна судно или останки погибших, только соберут необходимую информацию о катастрофе.

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"Мы смотрели на могилу более 1000 человек, – сказал Раджеп Тернер. Здесь мы потеряли вдвое больше австралийцев, чем за всю войну во Вьетнаме, поэтому это важнейшее открытие для семей и потомков. Очень важна техническая задача, которая увлекает и мотивирует, но с другой стороны – человечность. У нас на борту было два человека, потерявших членов семьи, поэтому с одной стороны были аплодисменты, а с другой – слезы".

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