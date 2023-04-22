В Испании обнаружили скульптуры древних богов утраченной цивилизации (фото)

В Испании археологи обнаружили скульптуры человеческих фигур, сделанные народами Тартесоса, утраченной цивилизации, процветавшей на юге страны примерно 3000 лет назад. Именно этот народ связывается с мифом об Атлантиде.

По мнению исследователей, это, возможно, изображение богов и воинов. Об этом сообщает Vice.

Открытие пяти рельефов с изображениями человеческих лиц на древнем тартесском месте Касас-дель-Турунуэло обнаружило неожиданные подробности этого общества бронзового века. Эта цивилизация таинственным образом исчезла около 2500 лет назад.

Несмотря на то, что эти народы изготовили множество замечательных артефактов, эти рельефы являются первыми изображениями человека, найденными на этом месте.

Видео дня

Читайте также: В Боливии обнаружили огромное место, связанное с древним культом

"Эта чрезвычайная находка представляет собой глубокое изменение парадигмы в интерпретации народа Тартесоса, который традиционно считается анионической культурой для представления божественности по животным или растительным мотивам или по бетилосу (священные камни)", – указали исследователи.

Лица людей датируются 5 веком до нашей эры, в конце этой многовековой цивилизации, очаровавшей как древних, так и современных ученых. Согласно данным группы, на двух наиболее хорошо сохранившихся рельефах изображены женщины, которые могли быть богинями в Тартесианском пантеоне.

Третья фигура, украшенная шлемом, могла быть тартесианским воином, считают исследователи. Остальные пары рельефов сохранились хуже, но они также могут быть божествами, наблюдавшими воина как часть большей скульптурной сцены.

Напомним, на торги в Швейцарии выставили полный скелет известнейшего динозавра Тиранозавра Рекса.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !