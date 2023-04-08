Неймовірні історії з фронту: як бійців врятувала Біблія та вервиця (фото)

Двох українських бійців на фронті від смертельних поранень врятувало диво. Одного – книга Нового Завіту, іншого – вервиця з хрестом, що була в нього на шиї.

Першою неймовірною історією поділилася волонтерка Оксана Корчинська у Фейсбуці. Вона розповіла, що днями до прифронтового стабілізаційного пункту привезли пораненого українського захисника з пораненням живота.

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"Зі слів побратимів вибух був біля нього, уламки великі, готуємося до гіршого. Зовні рана обширна, проглядаються залишки сторінок і синьої обкладинки, лікарі готуються до операції, роблять УЗД, шок – уламка всередині черевної порожнини немає", – розповіла вона.

Корчинська каже, що боєць біля бронежилета мав поясну сумку, в якій лежали документи та книга Нового завіту.

"З сумки виймаємо те, що врятувало життя бійцю – "Новий заповіт", перерізаний навпіл. Він взяв на себе смертельний уламок. Бог і Святе писання врятували ще одного захисника України", – додала волонтерка.

Про інший випадок дивовижного порятунку повідомив старший лейтенант медичної служби з 93-ї ОМБр Холодний Яр Роман Грядил у Фейсбуці.

Військовий медик каже, що рятував захисника з осколковим пораненням в шию. Осколок потрапив у вервицю, яку наш воїн носив на шиї: "Осколок від пострілу з ворожого мокшанського танку потрапив точно в те місце, де наш воїн носив вервицю. Сама намистина вервиці вплавилася в розжарений ворожий метал, але витримала удар. Осколок не завдав серйозних травм нашому воїну, попри те, що в тій ділянці проходять крупні судини та нерви, пошкодження яких можуть призвести до смерті за декілька секунд".

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Роман Грядил зауважив: "Чув від багатьох, хто побував на війні, що Бога немає. Мовляв, якби Бог був, то не допустив би того всього, що твориться на війні. І коли я їхав на війну, то також мав побоювання, щодо зневіри. Та ці мої побоювання виявилися марними. Якраз що тут, на війні, присутність Божої Руки відчувається дуже чітко і гостро".

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