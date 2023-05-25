Неймовірний смак української традиційної кухні: рецепт полтавських галушок з куркою та шампіньйонами

Готові галушки можна їсти, як самостійну страву, а також подавати до супу чи борщу.

Інгредієнти:

Борошно – 3,5 склянки

Шампіньйони різані – 300 г

Куряча грудка – 400 г

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Кефір – 0,5 л

Яйця – 2 шт.

Сода – 1 ч. л.

Сметана – 180 г

Вершкове масло – 30 г

Сіль, перець за смаком

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Спосіб приготування:

1. У миску вилийте кефір, додайте соду, яйця та сіль, перемішайте.

2. Невеликими порціями всипте просіяне борошно.

3. Присипте стіл борошном, викладіть на нього тісто та вимішайте.

4. Тісто покладіть у миску та накрийте рушником.

5. Наріжте цибулю кільцями та обсмажте. Мілко наріжте грудку та додайте до цибулі. Шампіньйони теж наріжте та викладіть до курки та цибулі. Додайте спеції.

6. Із тіста зробіть товсті ковбаски, наріжте порційними шматочками.

7. Відваріть шматки тіста у підсоленій воді до підняття. Вийміть.

8. Галушки покладіть у горщики та викладіть гриби з м’ясом зверху. Додайте вершкове масло, сметану та столову ложку води.

9. Відправте галушки у розігріту до 200 °C духовку на 20 хвилин.

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