Ніжні та вологі: бюджетний рецепт кексів на кефірі
Пропонуємо, вам приготувати кекси на кефірі: за цим рецептом вони завжди виходять дуже смачні.
Інгредієнти:
– масло вершкове, 80 г
– олія, 70 мл
– кефір, 140 мл
– цукор, 250
– сіль щіпка
– яйця, 3 шт
– розпушувач, 1 пакетик
– борошно, 370 г
– родзинки, 200 г або за смаком.
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Спосіб приготування:
1. Кефір дістаньте з холодильника заздалегідь, щоб він нагрівся до кімнатної температури.
2. Змішайте сіль з цукром і розпушувачем, олією та розтопленим вершковим маслом.
3. Додайте кефір та яйця, змішайте.
4. Потроху всипте просіяне борошно та вимішайте тісто.
5. Додайте родзинки чи сухофрукти, перемішайте.
6. Столовою ложкою викладіть тісто у змащені маслом форми, струсіть їх перед відправкою у духовку.
7. Випікайте при 190 градусах 25 хвилин.
8. Перед подачею можете посипати кекси цукровою пудрою або вкрити глазур‘ю.
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