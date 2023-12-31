Жодного слова про війну: донька путіна розповіла про свої мрії (відео)

Старша донька російського диктатора Володимира путіна Марія Воронцова перед Новим роком дала інтерв'ю ведучому подкасту "Про Науку" та розповіла про те, які мрії мала у дитинстві.

Доньку російського президента представили, як заступницю декана з науки Факультету фундаментальної медицини московського державного університету ім. М. В. Ломоносова.

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В анотації до відео зазначається, що з інтерв'ю з Воронцової можна дізнатися, "які досягнення генетики можна порівняти з польотом на Марс, що насправді сталося, коли "розшифрували геном людини" і який економічний ефект надають генетичні дослідження". У цьому інтерв'ю донька диктатора розповіла про свою мрію, жодним чином не згадуючи російську війну, яку розпочав її батько в Україні.

Пропонуємо дізнатися, що сказала донька Путіна про свою мрію:

"Мені б мріялося про те, щоб люди мали можливість і слідували б цій можливості пізнавати себе і наближатися до розвитку себе як цілісної зрілої особистості, щоб ми всі з вами краще розуміли один одного, краще б комунікували один з одним. Мені здається, дуже багато проблем через неправильну комунікацію, через багато непорозумінь і неправильне розуміння один одного і через нерозуміння себе в першу чергу.

Мені здається, таке прагнення до самопізнання може дати серйозний поштовх до розуміння один одного і на рівні суспільства теж".

Скільки дітей у Путіна і як їх звати

Додамо, що у Путіна в шлюбі з Людмилою Шкребневою народилося двоє дітей: Марія Володимирівна Воронцова (1985) та Катерина Володимирівна Тихонова (1986).

Зокрема, Марія Воронцова за перші 30 років життя змінила сім прізвищ.

Як виглядає старша донька Путіна:

Раніше стало відомо, що коханка путіна мало не померла під час пластичної операції.

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