Ніколи не робіть цього з огірками, якщо хочете великий врожай

Чому не можна розпушувати ґрунт навколо огірків на городі

Багато дачників люблять розпушувати ґрунт на своїх грядках, особливо якщо ділянка має "кам'янисту землю". Це здавалося б логічним кроком, проте виявляється, що така практика може призвести до шкоди рослинам, особливо огіркам.

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Досвідчені городники ніколи не розпушують ґрунт під огірками, а ця порада має свої підстави. Про це йдеться в блозі s.sad.ua в Instagram. Коріння огірків знаходиться досить близько до поверхні ґрунту, і його розростання охоплює значну площу навколо рослини. В такій ситуації велика ймовірність того, що інструмент, яким ви робите розпушення, може пошкодити коріння, що, у свою чергу, може спричинити зупинку росту огірків або навіть відпадання утворених зав'язей.

Якщо огірки травмуються через розпушення, вони можуть перестати рости і нести плоди належним чином. Це може серйозно позначитися на вашому врожаї.

Замість розпушення ґрунту, ефективною альтернативою може бути мульчування. Використовуючи органічні матеріали, ви підгодовуєте рослини та створюєте умови для їх здорового розвитку. Крім того, можна періодично додавати до грядок з огірками вже готовий розпушений ґрунт, який буде сприяти хорошому зростанню рослин.

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