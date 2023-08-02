Никогда не делайте этого с огурцами, если вы хотите большой урожай

Многие дачники любят разрыхлять почву на своих грядках, особенно если участок имеет "каменистую землю". Это казалось бы логичным шагом, но оказывается, что таковая практика может привести к вреду растениям, в особенности огурцам.

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Опытные огородники никогда не разрыхляют почву под огурцами, а этот совет имеет свои основания. Об этом говорится в блоге s.sad.ua в Instagram. Корни огурцов находятся достаточно близко к поверхности почвы, и его разрастание охватывает значительную площадь вокруг растения. В такой ситуации велика вероятность того, что инструмент, которым вы производите разрыхление, может повредить корни, что, в свою очередь, может повлечь за собой остановку роста огурцов или даже отпадение образовавшихся завязей.

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Если огурцы травмируются из-за разрыхления, они могут перестать расти и нести плоды должным образом. Это может серьезно сказаться на вашем урожае.

Вместо разрыхления почвы эффективной альтернативой может быть мульчирование. Используя органические материалы, вы кормите растения и создаете условия для их здорового развития. Кроме того, можно периодически добавлять к грядкам с огурцами уже готовую разрыхленную почву, которая будет способствовать хорошему росту растений.

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