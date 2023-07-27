Ніколи не кажіть ці 5 фраз на другому побаченні, щоб про вас не подумали дивно

Які фрази не можна говорити на другому побаченні

Після першого побачення з'являються нові можливості для знайомства зі своїм співбесідником, але це також може бути часом, коли деякі з нас стають занадто нервовими та збудженими.

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Важливо пам'ятати, що добре друге побачення – це час для більш глибокого знайомства, але також є деякі речі, про які краще утриматися від говоріння на цьому етапі. Про це пише Yourtango.com.

"Які твої батьки?" Запитання про родину може бути чутливим, оскільки кожна людина має різний стосунок зі своєю сім'єю. Не розраховуйте, що ваш співбесідник має таку саму близькість зі своїми батьками, як ви. Дайте йому час самому розповісти про свою родину, якщо він цього бажає. "Я люблю дітей!" Звісно, більшість людей любить дітей, але це не завжди означає, що вони готові стати батьками. Висловлювати свою любов до дітей на другому побаченні може виглядати забіжним та зацікавленим, тому краще залишити цю тему для більш пізнього етапу знайомства. "Зі скількома жінками ти спав?" Хоча це може бути цікавим для вас питанням, краще утриматися від запитань про минулі стосунки, особливо на такому ранньому етапі знайомства. Це може створити дискомфорт та вразити вашого співбесідника. "Ким ти бачиш себе через 10 років?" Це побачення, а не співбесіда про кар'єру. Дізнаватися про майбутні плани може бути цікаво, але забувайте про стандартні питання, які звучать як інтерв'ю. Це може зробити вас обидвох занадто нервовими. "Я тобі подобаюся?" Друге побачення – це час для розважання та більш глибокого знайомства. Не турбуйтеся про те, чи подобаєтеся ви вашому співбесіднику. Просто будьте собою та насолоджуйтеся процесом знайомства.

Пам'ятайте, що друге побачення – це чудова можливість покращити взаєморозуміння та знайомитися один з одним. Зосередьтесь на позитивних аспектах та будьте відкриті до нових досвідів. Чудового другого побачення!

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