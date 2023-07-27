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Никогда не говорите эти 5 фраз на втором свидании, чтобы о вас не подумали странно

Игорь Романько

Какие фразы нельзя говорить на втором свидании

После первого свидания появляются новые возможности для знакомства со своим собеседником, но это может быть временем, когда некоторые из нас становятся слишком нервными и возбужденными.

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Важно помнить, что хорошее второе свидание – это время для более глубокого знакомства, но есть некоторые вещи, о которых лучше воздержаться от говорения на этом этапе. Об этом пишет Yourtango.com.

  1. "Какие твои родители?" Вопрос о семье может быть чувствительным, поскольку каждый человек имеет разное отношение к своей семье. Не рассчитывайте, что ваш собеседник имеет такую же близость со своими родителями, как вы. Дайте ему время самому рассказать о своей семье, если он этого желает.
  2. "Я люблю детей!" Конечно, большинство людей любит детей, но это не всегда означает, что они готовы стать родителями. Выражать свою любовь к детям на втором свидании может выглядеть забежным и заинтересованным, поэтому лучше оставить эту тему для более позднего этапа знакомства.
  3. "Со сколькими женщинами ты спал?" Хотя это может быть интересным для вас вопросом, лучше воздержаться от вопросов о прошлых отношениях, особенно на столь раннем этапе знакомства. Это может создать дискомфорт и поразить вашего собеседника.
  4. "Кем ты видишь себя через 10 лет?" Это свидание, а не собеседование о карьере. Узнавать будущие планы может быть интересно, но забывайте о стандартных вопросах, которые звучат как интервью. Это может сделать вас обоих слишком нервными.
  5. "Я тебе нравлюсь?" Второе свидание – время для развлечения и более глубокого знакомства. Не беспокойтесь о том, нравитесь ли вы вашему собеседнику. Просто будьте собой и наслаждайтесь процессом знакомства.

Помните, что второе свидание – прекрасная возможность улучшить взаимопонимание и знакомиться друг с другом. Сосредоточьтесь на положительных аспектах и будьте открыты к новым опытам. Прекрасного второго свидания!

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