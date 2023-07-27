Никогда не говорите эти 5 фраз на втором свидании, чтобы о вас не подумали странно

После первого свидания появляются новые возможности для знакомства со своим собеседником, но это может быть временем, когда некоторые из нас становятся слишком нервными и возбужденными.

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Важно помнить, что хорошее второе свидание – это время для более глубокого знакомства, но есть некоторые вещи, о которых лучше воздержаться от говорения на этом этапе. Об этом пишет Yourtango.com.

"Какие твои родители?" Вопрос о семье может быть чувствительным, поскольку каждый человек имеет разное отношение к своей семье. Не рассчитывайте, что ваш собеседник имеет такую же близость со своими родителями, как вы. Дайте ему время самому рассказать о своей семье, если он этого желает. "Я люблю детей!" Конечно, большинство людей любит детей, но это не всегда означает, что они готовы стать родителями. Выражать свою любовь к детям на втором свидании может выглядеть забежным и заинтересованным, поэтому лучше оставить эту тему для более позднего этапа знакомства. "Со сколькими женщинами ты спал?" Хотя это может быть интересным для вас вопросом, лучше воздержаться от вопросов о прошлых отношениях, особенно на столь раннем этапе знакомства. Это может создать дискомфорт и поразить вашего собеседника. "Кем ты видишь себя через 10 лет?" Это свидание, а не собеседование о карьере. Узнавать будущие планы может быть интересно, но забывайте о стандартных вопросах, которые звучат как интервью. Это может сделать вас обоих слишком нервными. "Я тебе нравлюсь?" Второе свидание – время для развлечения и более глубокого знакомства. Не беспокойтесь о том, нравитесь ли вы вашему собеседнику. Просто будьте собой и наслаждайтесь процессом знакомства.

Помните, что второе свидание – прекрасная возможность улучшить взаимопонимание и знакомиться друг с другом. Сосредоточьтесь на положительных аспектах и будьте открыты к новым опытам. Прекрасного второго свидания!

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