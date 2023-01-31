Ніколи не кладіть антипригарний посуд у посудомийку: ось чому

Чимало українців користуються посудомийними машинками, які економлять час та сили. Однак варто пам'ятати, що далеко не весь посуд можна мити у цій машині, інакше він зіпсується.

Йдеться, зокрема, про посуд з антипригарним, тефлоновим покриттям. Ця заборона пов'язана з особливостями термостійкого полімеру, який забезпечує покриття.

Відомо, що тефлонова сковорідка дозволяє готувати їжу без страху, що страва згорить або прилипне. Однак цей матеріал вкрай ніжний та потребує бережного догляду.

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Посудомийна машина псує антипригарне покриття, оскільки сковорідка омивається струменями гарячої води, а залишки їжі та накипу слугують абразивом. При багаторазовому митті посуду з тефлоновим покриттям, матеріал почне тріскатися, що негативно вплине на його антипригарні властивості.

Для того, щоб тефлонова сковорідка прослужила якомога довше, її варто мити одразу після приготування їжі теплою водою, без використання залізних губок та абразивних засобів для миття.

Якщо на антипригарному посуді з'явився нагар, його можна прибрати за допомогою розпушувача для тіста. Достатньо налити у сковорідку трохи води, поставити її на вогонь, а коли рідина закипить – додати декілька ложок розпушувача і вимкнути полум'я.

Після цього посуд варто залишити на декілька годин, а потім протерти сковорідку м'якою губкою, попередньо зливши рідину.

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