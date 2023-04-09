Ніколи не поєднуйте ці засоби для чищення: п'ять небезпечних комбінацій

У мережі часто діляться різними лайфхаками, які допомагають зберігати чистоту в будинку. Проте не варто вірити усьому, що ви бачите і чуєте.

Господинь застерігають, що є п'ять засобів для чищення, які у жодному разі не можна поєднувати. Вони утворюють шкідливі хімічні реакції, стають токсичними та небезпечними для здоров'я, пише Express.

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Експерти наголошують, що не всі техніки прибирання можна повторювати вдома, а деякі засоби взагалі не варто змішувати, оскільки тоді вони стають токсичними.

Навіть якщо випадково змішали шкідливу суміш, то краще її викинути, а самим провітрити приміщення. Якщо ви вдихнули хімічні речовини або відчуваєте труднощі з диханням чи сильний кашель, то негайно зверніться за медичною допомогою.

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П'ять небезпечних комбінацій

1. Відбілювач і оцет. Ці засоби у жодному разі не можна змішувати, оскільки разом вони здатні утворювати "газоподібний хлор". Їх треба використовувати окремо, тоді вони чудово працюватимуть як дезінфікуючи засоби.

Поєднання відбілювача та оцту може призвести до кашлю, утрудненого дихання, а також сльозотечі.

2. Відбілювач і нашатирний спирт. При поєднанні цих двох речовин утворюється хлорамін, токсичний газ, який має негативні наслідки для здоров'я, як і при змішування відбілювача та оцту.

Хлорамін також може викликати біль у грудях і задишку, тому уникайте цієї комбінації.

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3. Засоби для очищення каналізації. Часто думають, якщо поєднати одразу кілька засобів для чищення унітаза, то це дасть кращий ефект. Утім, не варто цього робити.

Завжди читайте інструкцію та не поєднуйте два та більше засоби одразу. Інший можете використати через пару днів після того, як попередній повністю вимито.

4. Харчова сода і оцет. По окремості ці засоби можуть очистити будь-які забруднення в домі, але їх ніколи не треба поєднувати. При змішуванні вони перетворюються на піну, якщо її помістити в маленьку ємність, це може спричинити мінівибух.

5. Відбілювач та миючий засіб для унітазу. Професіонали запевняють, що небезпечно поєднувати кілька засобів для унітазу. Унітаз це не зробить чистішим, але ви собі можете зашкодити.

Це комбінація, яка може утворювати газоподібний хлор, який здатний подразнювати очі та спричиняти утруднення дихання.

Нагадаємо, що міль не переносить небезпечні інфекції, але ці комахи поширені повсюдно і можуть завдати певної шкоди. Вони можуть завестись у запасах круп, борошна, кропу, кмину, базиліку і навіть у старих прянощах, какао, сухофруктах. Як позбутися від молі, розповів відомий біолог Іван Руських.

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