Як легко очистити духовку навіть від дуже стійкого нагару: простий лайфхак
Чищення духовки може бути неприємним завданням, навіть для досвідченої господині. Але не варто панікувати, оскільки існують лайфхаки, які можуть заощадити ваші сили та час на прибирання.
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Про один ефективний спосіб пише видання cpykami. Він допоможе відчистити духовку від жиру та нагару за допомогою звичайних засобів, таких як паперові рушники, харчова плівка та мийний засіб.
- Розподіліть засіб для очищення на стінки духовки. Можна використовувати будь-який засіб, який ви зазвичай використовуєте для прибирання духовки;
- Накрийте стінки духовки паперовими рушниками. Це допоможе зберегти засіб на поверхні стінок та уникнути висихання;
- Розпиліть знову засіб для видалення жиру та нагару на паперові рушники, щоб вони добре просочились;
- Закрийте паперові рушники харчовою плівкою. Це допоможе утворити бар'єр, щоб засіб не висох і був ефективним;
- Залиште все так на кілька годин або на ніч, в залежності від ступеня забруднення вашої духовки. Якщо нагар дуже сильний та застарілий, то краще залишити на ніч, якщо менший ступінь забруднення – то на пару годин;
- Потім зніміть харчову плівку разом із паперовими рушниками та видаліть всі залишки забруднень губкою, використовуючи мийний засіб.
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