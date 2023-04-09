Як легко очистити духовку навіть від дуже стійкого нагару: простий лайфхак

Чищення духовки може бути неприємним завданням, навіть для досвідченої господині. Але не варто панікувати, оскільки існують лайфхаки, які можуть заощадити ваші сили та час на прибирання.

Читайте також: Як швидко відмити плиту без зайвих зусиль: ефективний лайфхак

Про один ефективний спосіб пише видання cpykami. Він допоможе відчистити духовку від жиру та нагару за допомогою звичайних засобів, таких як паперові рушники, харчова плівка та мийний засіб.

Розподіліть засіб для очищення на стінки духовки. Можна використовувати будь-який засіб, який ви зазвичай використовуєте для прибирання духовки; Накрийте стінки духовки паперовими рушниками. Це допоможе зберегти засіб на поверхні стінок та уникнути висихання; Розпиліть знову засіб для видалення жиру та нагару на паперові рушники, щоб вони добре просочились; Закрийте паперові рушники харчовою плівкою. Це допоможе утворити бар'єр, щоб засіб не висох і був ефективним; Залиште все так на кілька годин або на ніч, в залежності від ступеня забруднення вашої духовки. Якщо нагар дуже сильний та застарілий, то краще залишити на ніч, якщо менший ступінь забруднення – то на пару годин; Потім зніміть харчову плівку разом із паперовими рушниками та видаліть всі залишки забруднень губкою, використовуючи мийний засіб.

Пропонуємо також дізнатися про ще один спосіб, як відмити духовку та прибрати з неї неприємний запах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!