Как легко очистить духовку даже от очень стойкого нагара: простой лайфхак

Чистка духовки может быть неприятной задачей, даже для опытной хозяйки. Но не стоит паниковать, поскольку существуют лайфхаки, которые могут сэкономить ваши силы и время на уборку.

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Об одном эффективном способе пишет издание cpykami. Он поможет отчистить духовку от жира и нагара с помощью обычных средств, таких как бумажные полотенца, пищевая пленка и моющее средство.

Распределите очищающее средство на стенке духовки. Можно использовать любое средство, обычно используемое для уборки духовки; Накройте стенки духовки бумажными полотенцами. Это поможет сохранить средство на поверхности стен и избежать высыхания; Распылите снова средство для удаления жира и нагара на бумажные полотенца, чтобы они хорошо пропитались; Закройте бумажные полотенца пищевой пленкой. Это поможет образовать барьер, чтобы средство не высохло и было эффективным; Оставьте все на несколько часов или на ночь, в зависимости от степени загрязнения вашей духовки. Если нагар очень сильный и устаревший, лучше оставить на ночь, если меньшая степень загрязнения – то на пару часов; Затем снимите пищевую пленку вместе с бумажными полотенцами и удалите все остатки загрязнений губкой, используя моющее средство.

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