Нічна атака БПЛА спричинила зупинку енергоблоків на Новочеркаській ДРЕС у рф (відео)
У ніч на понеділок, 25 березня, у ростовській області рф невідомі безпілотники атакували новочеркаську ДРЕС. Там виникла пожежа, яка вивела з ладу два енергоблоки.
Про це повідомили губернатор ростовської області василь голубєв у своєму Telegram та Telegram-канал "Это Ростов".
Місцеві мешканці повідомили про звуки польоту дронів над областю. Їх було "близько 20-ти". Також лунали потужні вибухи.
У соціальних мережах з’явилася інформація про те, що в районі електростанції, яка знаходиться за межами міста, спостерігалося задимлення. Відтак, з новочеркаська до місця події було направлено аварійні служби.
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Голубєвповідомив про загоряння на одній з трансформаторних станцій.
"Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося займання, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються", – написав він.
Російський посадовець оголосив, що сталася аварійна ситуація з відключенням двох ліній електропередач високої напруги, що призвело до зупинки роботи двох блоків на ДРЕС. Всього на електростанції функціонує дев’ять блоків.
Варто відзначити, що Новочеркаська ДРЕС, яка є державною районною електростанцією, вважається найбільшою за розмірами теплоелектростанцією і займає друге місце по потужності після Ростовської атомної електростанції у ростовській області.
Нагадаєм, у ніч на 20 березня безпілотники атакували російське місто енгельс, що в саратовській області. Пропагандистський канал SHOT повідомляв, що над містом чули від 2 до 4 гучних вибухів. Очевидці казали, що, "тремтіли вікна в рамах".
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