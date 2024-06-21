Уночі понад 100 БПЛА атакували об‘єкти у росії та в Криму (відео)

У ніч на 21 червня українські захисники здійснили масовану атаку на територію ворога за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Вибухи пролунали в Краснодарі, Адигеї, Волгограді (тут чули понад 40 вибухів, ймовірно є влучання у Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ Лукойл-Волгограднафтопереробка) та низці інших районів Краснодарського краю РФ, спричинивши значні пошкодження деяких об'єктів. Про це свідчать відео очевидців, викладені в російських пабліках.

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За повідомленнями місцевої влади, атака призвела до пошкодження будівлі автовокзалу "Південний" та котельні в Краснодарі. Очевидці пишуть, що ушкоджено Ільський НПЗ. Також були зафіксовані удари по Тємрюкському, Єйському та Сіверському районах, які зазнали руйнувань внаслідок дій БПЛА.

Зокрема, у Єйську ймовірно атаковано військовий аеродром, що могло завдати значного удару по військовій інфраструктурі регіону.

Українські військові поки не надають детальної інформації щодо операції.

Водночас Міноборони рф заявляє про перехоплення понад 100 БПЛА.

Повідомлення по атаку БПЛА. Джерело: t.me/mod_russia Повідомлення по атаку БПЛА. Джерело: t.me/mod_russia

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 70 БПЛА над територією Республіки Крим та над акваторією Чорного моря, 43 БПЛА над територією Краснодарського краю та один БПЛА над територією Волгоградської області. У північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації ЧФ РФ знищено шість безекіпажних катерів ВМС України", – заявили у російському відомстві.

Нагадаємо, 8 червня у Криму вночі лунали вибухи. Морські дрони атакували об'єкти росіян у Севастополі.

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