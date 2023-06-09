Вночі ворог атакував Україну 6 крилатими ракетами і запустив до 16 дронів: на Житомирщині загинула людина

Вночі 9 червня росіяни запустили по Україні 6 крилатих ракет і до 16 ударних дронів. 4 крилатих ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, "Ланцет" та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam" було знищено. На Житомирщині внаслідок атаки одна людина загинула, є троє поранених та зруйновані будинки.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"У ніч на 9-го червня 2023 року в період з 22.00 по 04.00 год російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Пуски "шахедів" здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс".

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"На Житомирщині внаслідок чергової ракетної атаки ворога вночі 9 червня сталося попадання в житловий масив приватного сектора нашої громади. Як повідомив міський голова Микола Боровець, за попередньою інформацією шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено."

Боровець додав, що ракетна атака забрала життя однієї людини та є троє поранених.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 8 червня завдали ракетного удару по Уманському району на Черкащині.

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