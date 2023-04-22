Носіть із собою: які талісмани та обереги дійсно працюють

У багатьох культурах світу талісмани та обереги є невід'ємною частиною повсякденного життя. Вірування в їх магічну силу існує досить давно і до цього дня вони залишаються популярними серед людей, які хочуть привернути удачу і захиститися від негативної енергії.

Читайте також: Як знайти купюру, яка приноситиме гроші

Обереги і талісмани можуть мати різні форми та матеріали. Наприклад, деякі вірять у силу каменів, а інші у символіку певних зображень. Щоб обрати той оберіг, який вам дійсно підійде, слід звернути увагу на кілька критеріїв.

Прикмети та забобони стверджують, що вибір оберега повинен бути здійснений згідно з вашим знаком зодіаку або з датою народження. Наприклад, якщо ви народилися в лютому, то вашим оберегом може стати фіалка або аметист, які захищають від негативної енергії і допомагають зберегти спокій.

Також варто звернути увагу на символіку оберега. Наприклад, око Хоруса (його можна зустріти в історії давнього Єгипту) відомий своєю захисною силою і застосовується для відштовхування злих сил. Також часто використовуються такі символи, як Святий Георгій, який забезпечує захист від негативної енергії, а також зображення золотої рибки, яка вважається символом багатства та достатку.

Окрім цього, варто звернути увагу на матеріал, з якого зроблений оберіг. Наприклад, для любителів природних матеріалів може підійти дерев'яний оберіг, а для тих, хто полюбляє брутальність – підійде метал.

Читайте також: Що робити, якщо розсипав сіль і що це означає

Крім забобонів та прикмет, варто звернути увагу на особливості та символіку різних талісманів та оберегів. Наприклад, китайський символ "Фу" є традиційним талісманом щастя та добробуту. Він зображає собою знак "багатство" на червоній підкладці.

Українські обереги та талісмани також мають свою символіку та історію. Наприклад, рушник з пташками, вишитий на весільну церемонію, мав за завдання забезпечити молодятам довге й щасливе життя. Український оберіг "Зірка" символізує зв'язок між небом та землею, а також між душею та тілом.

При виборі талісмана чи оберега варто керуватися своїми відчуттями та інтуїцією. Якщо ви вірите в його силу, то він дійсно може стати для вас важливим символом та допомогти привернути удачу та благополуччя в житті.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!