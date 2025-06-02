Нова пошта запровадила низку обмежень: про що йдеться

З 2 червня сервіс NovaPay від "Нової пошти" почав діяти за оновленими правилами. Йдеться про обмеження для фізичних осіб, які активно використовують післяплату, але не зареєстровані як підприємці.

Про це пише 7eminar.ua із посиланням на коментар NovaPay. Відтепер усім користувачам встановлюють індивідуальні ліміти на онлайн-оплати та грошові перекази. Інформація про персональні обмеження доступна в мобільному застосунку NovaPay (розділ "Налаштування" → "Ліміти/Обмеження" → "Ліміти на перекази").

Користувачі соцмереж уже почали ділитися отриманими повідомленнями та дзвінками від сервісу. Згідно з ними, незареєстровані користувачі зможуть надсилати не більше п’яти посилок із післяплатою на місяць, а їх загальна сума не повинна перевищувати 30 тисяч гривень.

Що робити, щоб уникнути обмежень

Щоб уникнути таких обмежень і працювати без перешкод, NovaPay рекомендує зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП) та підключити послугу "Контроль-Оплата" (КО). Це дозволяє легально здійснювати регулярні перекази, приймати платежі та дотримуватися вимог податкового законодавства.

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Причина змін — посилення контролю з боку держави

У компанії пояснили, що ці зміни пов’язані з вимогами державних органів — НБУ, Мінфіну та ДПС, які посилюють контроль за обігом коштів та сплатою податків.

"З 1 червня, якщо ми помітимо у вас операції, схожі на підприємницьку діяльність, — можемо звернутися з проханням надати пояснення щодо джерел походження коштів", — зазначили в NovaPay.

У разі відсутності пояснень або підозри на приховану комерційну діяльність, рахунок користувача може бути тимчасово обмежено.

"Наголошуємо, що відтепер квартального ліміту не існує. Якщо ви регулярно здійснюєте перекази або приймаєте післяплату — єдиний офіційний шлях роботи з NovaPay — це підключення КО та дотримання податкового законодавства", — відповіли у компанії на запит журналістів.

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