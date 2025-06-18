Нова програма підтримки: українцям видаватимуть ваучери на житло

Внутрішньо переміщені особи в Україні зможуть придбати нове житло замість втраченого на тимчасово окупованих територіях. У разі запуску нової державної програми, пріоритетне право на отримання так званих "житлових ваучерів" надаватиметься лише окремим групам переселенців.

Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що Україна веде переговори зі Світовим банком щодо реалізації цієї ініціативи, пише OBOZ.ua. Сума, вказана у сертифікаті, може бути використана на купівлю житлової нерухомості на підконтрольних уряду територіях.

Також за допомогою ваучера можна буде покрити перший внесок за іпотекою. Крім того, якщо переселенець уже має оформлений іпотечний кредит, ваучер дозволить частково його погасити.

Читайте також: Житло за доступною ціною: де в Україні зараз можна придбати квартиру до 20 тисяч доларів

Поки що точна дата старту програми купівлі житла за ваучерами для переселенців не визначена. У червні 2025 року відбулася зустріч представників Міністерства розвитку громад і територій з делегацією Світового банку, на якій обговорювали державну стратегію з відновлення житлового фонду.

Ще у травні Світовий банк разом із Мінрозвитку підписали угоду про додаткове фінансування ініціативи HOPE –йдеться про 84 мільйони доларів. Завдяки цим коштам допомогу зможуть отримати ще близько 25 тисяч домогосподарств, крім 94 тисяч, які вже скористалися підтримкою.

Окрім цього, на перший квартал 2026 року заплановано запуск програми "капітального відновлення". До участі в ній уже відібрано 194 багатоквартирні будинки, розташовані в п’яти територіальних громадах. Їхню реконструкцію передбачено в межах проєкту HOPE. Для реалізації програми необхідно залучити 185 мільйонів доларів, а відповідні пропозиції вже подано на розгляд Світового банку.

Раніше ми розповідали, які типи житла українці більше не хочуть купувати у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!