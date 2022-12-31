Новорічне привітання президента Зеленського: де та о котрій годині дивитись

Президент Володимир Зеленський в останні хвилини 2022 року звернеться до українців з новорічним привітанням, яке буде транслювати більшість українських телеканалів, а також онлайн.

Привітання глави держави розпочнеться, як зазвичай, за кілька хвилин до півночі суботи, 31 грудня на 1 січня 2023 року. Українці очікують, що президент розповість, коли чекати на перемогу над ворогом, який вдерся на територію нашої держави.

Де дивитися трансляцію:

UA.Перший

5 канал

1+1

Новий канал

Інтер

СТБ

ICTV

На офіційній сторінці офісу президента у Facebook та на сторінці Зеленського також транслюватимуть новорічне звернення глави держави до українців.

Додамо, що Зеленський вітатиме громадян України з Новим роком вже вчетверте.

Перед настанням 2020 року він виголосив промову на тлі святкових декорацій разом з українськими знаменитостями, відомими спортсменами, культурними діячами та політиками.

Наприкінці 2020 року президент розповідав про рік, що минув та охарактеризував його як "трішечки важким".

Це привітання він записав у форматі спілкування з дітьми. "Було те, за що нам соромно, і те, чим ми пишаємось. Те, що хочеться забути. І те, чого ніколи не забудемо. І були ті, з ким ми стали ще більшими друзями. Ті, з ким стали стратегічними партнерами. Ті, з ким нас намагалися посварити, але не вдалося. Ті, хто підтримував Україну завжди і продовжує це робити", – зауважив тоді він.

Коли добігав кінця 2021 рік, Зеленський подякував усім українцям, "хто весь час незалежності будує та творить Україну".

Він подякував тим, хто захищає Україну: "З 2014 року й до сьогоднішнього дня. Зберігаючи вірність присязі, за обов’язком служби. І відчуваючи поклик серця, з доброї волі. Захисники та захисниці України. Герої України, які вісім років боронять наші кордони, захищають їх на суші, у воді, в повітрі, на передовій, у тилу ворога, через снайперський приціл, представники різних родів військ і єдиного козацького роду".

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