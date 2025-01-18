Нові пенсійні правила в Україні: як розрахувати свій пенсійний вік у 2025 році

З січня 2025 року в Україні мінімальні вимоги для виходу на пенсію у 60 років зросли з 31 до 32 років стажу. Також збільшено на 12 місяців вимоги для виходу на пенсію у 63 роки – тепер необхідно мати від 22 до 32 років стажу.

Кожен українець може перевірити свій стаж та можливий пенсійний вік на порталі ПФУ. Для визначення свого пенсійного віку потрібно підрахувати стаж і порівняти його з актуальними вимогами.

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Крім того, закон дозволяє докупити відсутній стаж. Вартість кожного місяця складає 44% від мінімальної зарплати, що наразі становить 3520 грн. Наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за додатковий рік потрібно буде заплатити 42,2 тис. грн.

Стаж роботи (але лише після 2004 року) можна переглянути на порталі Пенсійного фонду України. Для цього потрібно пройти верифікацію через Дію або через свій банк. В особистому кабінеті можна дізнатися орієнтовну дату виходу на пенсію, приблизний розмір пенсії та свій стаж. Якщо у вас є стаж, накопичений до 2004 року, його необхідно враховувати окремо, наприклад, за записами у трудовій книжці.

Раніше ми розповідали, яка категорія українців з маленькою пенсією має право на доплати.

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