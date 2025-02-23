Нові правила оренди житла в Польщі з 2025 року: що варто знати українцям

У 2025 році в Польщі вступлять в силу нові правила оренди житла, що вплинуть і на українців, які проживають у цій країні.

Про зміни та важливі моменти, на які варто звернути увагу, розповідає InPoland. Найбільше це торкнеться таких міст, як Варшава, Краків, Вроцлав та Гданськ.

Причина цього – підвищений попит на оренду житла та загальне економічне зростання в країні, через що знайти доступне житло стає все складніше.

Програма підтримки для українських біженців

В Польщі для підтримки українських біженців була створена програма "Крок до Дому", яка допомагає з пошуком та орендою житла. У рамках програми надається фінансова підтримка, консультації з фахівцями, а також покриваються витрати на послуги рієлтора, юриста та страхування.

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Участь у програмі можуть взяти люди, які відповідають таким вимогам:

Перетнули кордон Польщі після 24 лютого 2022 року.

Мають дохід на родину від 3 до 4,5 тисячі злотих (залежно від регіону).

Готові укласти договір оренди терміном не менше 12 місяців.

Нові рекомендації Європи щодо короткострокової оренди

Євросоюз посилює регулювання короткострокової оренди житла, і Польща повинна адаптуватися до нових вимог. Серед запропонованих змін – створення реєстру для такого житла, встановлення чітких правил оренди та визначення самого терміну "короткострокова оренда". Ці зміни можуть вплинути на доступність житла для тих, хто орендує його на тривалий термін, зокрема й для українців.

Тому експерти радять стежити за офіційними оголошеннями та враховувати нові правила на ринку нерухомості.

Раніше ми розповідали, в яких містах українці витрачають до 84% зарплати на оренду житла.

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