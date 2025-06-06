Нові правила на кордоні: що варто знати українцям перед поїздкою

На українських пунктах пропуску запрацювали мобільні сканувальні системи. Завдяки цим пристроям митники можуть перевіряти транспорт і вантажі без необхідності їх розпаковувати чи відкривати.

Це значно посилює боротьбу з контрабандою та іншими порушеннями митних правил. У Державній митній службі України повідомили, що нове обладнання істотно скоротить тривалість митного контролю та зробить його більш ефективним.

Зазначається, що всі мобільні сканери, про надходження яких інформували раніше, успішно пройшли фінальний етап тестування. Їх уже встановлено на пропускних пунктах, які відіграють ключову роль у забезпеченні українського експорту до країн Європейського Союзу:

"Порубне – Сірет" (кордон із Румунією);

"Орлівка – Ісакча" (Румунія);

"Ужгород – Вишнє Нємецьке" (Словаччина);

"Краківець – Корчова" (Польща);

"Ягодин – Дорогуськ" (Польща).

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Паралельно запущено курс підвищення кваліфікації кадрів, створений із урахуванням провідних світових методик. Митні інспектори опановують використання сучасних сканувальних комплексів, причому особливий акцент робиться на функціональних можливостях обладнання, методах аналізу зображень, своєчасному виявленні ризиків і швидкому реагуванні на потенційні загрози.

У Державній митній службі підкреслили, що важливий акцент зроблено на підготовці тренерів – кваліфікованих спеціалістів, які після проходження поглибленого навчального курсу зможуть самостійно навчати операторів. Такий підхід гарантує постійне удосконалення професійних навичок працівників безпосередньо на місцях і дозволяє швидко реагувати на зміни у складі персоналу.

Раніше ми розповідали, що українцям за кордоном можуть заблокувати банківські рахунки.

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