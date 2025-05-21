Українцям за кордоном можуть заблокувати банківські рахунки: кому це загрожує

Банківські рахунки українців, які виїхали за кордон і мають борги за централізоване опалення чи гарячу воду, можуть бути заблоковані. Це стосується, зокрема, мешканців Києва.

Як повідомляє український телеканал "Новини.LIVE", під час пресбрифінгу начальниця управління правового забезпечення продажів СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Інна Кучук наголосила, що українці, які перебувають за кордоном, несуть таку ж юридичну відповідальність, як і ті, хто залишається в Україні.

"Всі санкції, які застосовуються до жителів України, застосовуються і до людей, які виїхали за її межі. Тобто арешт рахунків також буде застосовуватися", – зазначила Кучук.

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За словами посадовиці, чимало громадян звертаються до "Київтеплоенерго" вже після того, як їхні банківські рахунки арештовано, коли вони втрачають можливість користуватись платіжними картками. Це свідчить про те, що після винесення судового рішення, яке є обов’язковим до виконання і не підлягає зміні з боку комунального підприємства, діяти вже запізно. Тому боржникам радять не зволікати й звертатися ще до того, як справу розгляне суд.

"Крім того, багато людей після отримання рішення суду, не бажаючи, щоб їхня справа потрапила до виконавчої служби, звертаються із заявою на укладення мирової угоди. Хочу пояснити, що вже після винесення рішення суду затвердження мирової угоди неможливе навіть через виконавчу службу. Тобто багато людей вважають, що вони напишуть заяву про укладення мирової угоди – і до виконавчої служби не потрапляє їхня справа. Це не так", – підкреслила Кучук.

Вона зазначила, що підприємство подає до виконавчої служби заяву разом із мировою угодою, після чого служба звертається до суду для її затвердження. У результаті запускається процедура — відкривається виконавче провадження, накладається арешт на банківські рахунки, з яких може бути стягнута сума боргу.

Раніше ми розповідали, за що ще банки блокують рахунки українців.

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