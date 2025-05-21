Украинцам за рубежом могут заблокировать банковские счета: кому это грозит

Банковские счета украинцев, которые выехали за границу и имеют долги за централизованное отопление или горячую воду, могут быть заблокированы. Это касается, в частности, жителей Киева.

Как сообщает украинский телеканал "Новини.LIVE", во время пресс-брифинга начальник управления правового обеспечения продаж СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Инна Кучук подчеркнула, что украинцы, которые находятся за рубежом, несут такую же юридическую ответственность, как и те, кто остается в Украине.

"Все санкции, которые применяются к жителям Украины, применяются и к людям, которые выехали за ее пределы. То есть арест счетов также будет применяться", – отметила Кучук.

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По словам чиновницы, многие граждане обращаются в "Киевтеплоэнерго" уже после того, как их банковские счета арестованы, когда они теряют возможность пользоваться платежными карточками. Это свидетельствует о том, что после вынесения судебного решения, которое является обязательным к исполнению и не подлежит изменению со стороны коммунального предприятия, действовать уже поздно. Поэтому должникам советуют не медлить и обращаться еще до того, как дело рассмотрит суд.

"Кроме того, многие люди после получения решения суда, не желая, чтобы их дело попало в исполнительную службу, обращаются с заявлением на заключение мирового соглашения. Хочу объяснить, что уже после вынесения решения суда утверждение мирового соглашения невозможно даже через исполнительную службу. То есть многие люди считают, что они напишут заявление о заключении мирового соглашения – и в исполнительную службу не попадает их дело. Это не так", – подчеркнула Кучук.

Она отметила, что предприятие подает в исполнительную службу заявление вместе с мировым соглашением, после чего служба обращается в суд для его утверждения. В результате запускается процедура – открывается исполнительное производство, накладывается арест на банковские счета, с которых может быть взыскана сумма долга.

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