Пенсіонерам загрожує блокування рахунків: що варто знати вже зараз

У період воєнного стану в Україні частина громадян, зокрема пенсіонери, можуть зіткнутися з ризиком блокування своїх банківських рахунків та карток. Що саме може спричинити таку ситуацію і як її уникнути – дізнавайтеся нижче.

Банківські рахунки українців, у тому числі ті, на які надходять пенсії, субсидії чи інші соціальні виплати, можуть бути заблоковані через заборгованість за комунальні послуги. Про це повідомляє Telegraf.

Виконавча служба має право арештовувати рахунки боржників, включно з тими, на які надходять пенсійні виплати. Законодавство дозволяє такі дії навіть у період воєнного стану.

Юристи наполегливо рекомендують не залишати без відповіді повідомлення від виконавців. Швидка реакція може допомогти уникнути серйозних фінансових наслідків.

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Як пенсіонеру зняти арешт з рахунку

Існує кілька способів розблокувати рахунок:

Підтвердження цільового призначення рахунку. Пенсіонер має право отримати довідки в банку та Пенсійному фонді, які підтверджують, що рахунок використовується виключно для зарахування пенсії. З цими документами слід звернутися до державного виконавця з відповідною заявою про скасування арешту.

Пенсіонер має право отримати довідки в банку та Пенсійному фонді, які підтверджують, що рахунок використовується виключно для зарахування пенсії. З цими документами слід звернутися до державного виконавця з відповідною заявою про скасування арешту. Урегулювання боргових зобов’язань. Ще один варіант – звернення до постачальників комунальних послуг для укладання договору реструктуризації або повного погашення боргу. Після цього можна подати заявку до Пенсійного фонду на оформлення субсидії у разі складного фінансового становища.

Варто знати: арешт рахунку не означає автоматичного списання пенсійних коштів. Гроші залишаються на рахунку, але користуватися ними можна лише після вирішення питання з арештом.

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