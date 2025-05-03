Пенсионерам грозит блокировка счетов: что стоит знать уже сейчас

В период военного положения в Украине часть граждан, в том числе пенсионеры, могут столкнуться с риском блокирования своих банковских счетов и карт. Что именно может повлечь за собой такую ситуацию и как ее избежать – узнайте ниже.

Банковские счета украинцев, в том числе поступающие пенсии, субсидии или другие социальные выплаты, могут быть заблокированы из-за задолженности за коммунальные услуги. Об этом сообщает Telegraf.

Исполнительная служба имеет право арестовывать счета должников, включая те, на которые поступают пенсионные выплаты. Законодательство разрешает такие действия даже в период военного положения.

Юристы настоятельно рекомендуют не оставлять без ответа уведомления от исполнителей. Быстрая реакция может помочь избежать серьезных финансовых последствий.

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Как пенсионеру снять арест со счета

Существует несколько способов разблокировать счет:

Подтверждение целевого назначения счета. Пенсионер имеет право получить справки в банке и Пенсионном фонде, подтверждающие, что счет используется исключительно для зачисления пенсии. С этими документами следует обратиться к государственному исполнителю с соответствующим заявлением об отмене ареста.

Пенсионер имеет право получить справки в банке и Пенсионном фонде, подтверждающие, что счет используется исключительно для зачисления пенсии. С этими документами следует обратиться к государственному исполнителю с соответствующим заявлением об отмене ареста. Урегулирование долговых обязательств. Еще один вариант – обращение к поставщикам коммунальных услуг для заключения договора реструктуризации или полного погашения долга. После этого можно подать заявку в Пенсионный фонд на оформление субсидии при сложном финансовом положении.

Следует знать: арест счета не означает автоматического списания пенсионных средств. Деньги остаются на счету, но пользоваться ими можно только после решения вопроса с арестом.

Раньше мы рассказывали, кто в Украине накапливает огромные неоплаченные счета.

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