Нові правила виходу на пенсію: в Україні щороку зростатиме необхідний стаж

В Україні з 2025 року підвищили вимоги до страхового стажу для своєчасного виходу на пенсію. Відтепер громадяни, які досягли 60-річного віку, повинні мати щонайменше 32 роки стажу (раніше вимога становила 31 рік). Надалі цей показник зростатиме щорічно на один рік, доки не досягне 35 років.

Як повідомляє Пенсійний фонд України на своєму офіційному сайті, для виходу на пенсію у 2025 році в 63-річному віці потрібно мати від 22 років стажу. Посилення вимог до стажу триватиме до 2028 року.

Якщо людина досягла віку 60, 63 або 65 років у 2024 році, але звертається за призначенням пенсії у 2025-му, то необхідний страховий стаж становитиме відповідно 31, 21 або 15 років. Подати заяву можна особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації або ж онлайн через портал електронних послуг ПФУ: https://portal.pfu.gov.ua/.

Як дізнатися, чи вистачає стажу?

Щоб визначити, коли можна вийти на пенсію, слід підрахувати свій страховий стаж і звірити його з чинними вимогами. Наприклад, у 2024 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно щонайменше 31 рік стажу. Якщо ваш стаж становить від 21 до 30 років, пенсійний вік зростає до 63 років. При стажі менше 21 року пенсія буде доступною лише у 65 років.

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Законом передбачена можливість докупівлі стажу. Вартість одного місяця становить 44% від мінімальної зарплати, що наразі складає 3 520 грн. Наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, а потрібно 31, то за додатковий рік доведеться сплатити 42,2 тис. грн.

Перевірити свій стаж (починаючи з 2004 року) можна на порталі ПФУ після авторизації через "Дію" або банк. Тут також доступна інформація про орієнтовний розмір пенсії та дату виходу на неї. Дані про стаж до 2004 року слід уточнювати, наприклад, за трудовою книжкою.

Чи планують підвищувати пенсійний вік в Україні?

Наразі в Україні не передбачено підвищення пенсійного віку, і таких планів поки що немає. Видання OBOZ.UA проаналізувало запропонований проєкт пенсійної реформи, який, навпаки, має на меті спростити доступ до пенсійної системи. Також міністерка соціальної політики Оксана Жолнович та її перша заступниця Дарина Марчак неодноразово заявляли, що змін у цьому напрямку не заплановано.

Втім, у майбутньому підвищення пенсійного віку може стати неминучим. Причина цього не лише у тривалості життя пенсіонерів, а й у критичному співвідношенні працюючих громадян до пенсіонерів, яке вже становить 1:1. Крім того, приблизно 19% платників ЄСВ офіційно отримують лише мінімальну зарплату. В таких умовах забезпечити українців ранньою та гідною пенсією вкрай складно. Тому, хоча пенсійний вік в Україні є одним із найнижчих у Європі, рівень пенсій також залишається нижчим, ніж у більшості європейських країн.

Раніше ми розповідали, що українцям розповіли, який страховий стаж зараз не враховується.

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