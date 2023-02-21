Нові види павуків, які сліпнуть, знайшли у печерах в Ізраїлі (фото)

У печерах Ізраїлю було виявлено сім нових видів воронкоподібних павуків. Всі вони знаходяться на різних стадіях втрати зору.

Як повідомляє Science Alert, під час досліджень близько 30 печер вчені "намагалися зрозуміти еволюційний зв’язок між воронкоподібними павуками зі звичайними очима, які знаходяться біля входу в печеру, і тими, що знаходяться далі в печері та є альбіносами й повністю сліпими.

Читайте також: Українка знайшла величезних білих павуків-зомбі у підвалі (фото)

Еколог Шломі Аарон з Єврейського університету в Єрусалимі (HUJI) з колегами дослідили павуків у 30 печерах: двадцять шість з них були печерними видами, які все ще покладалися на деякі зовнішні умови, такі як світло (троглофіли), і вони жили біля входів і в сутінкових зонах печер. 14 інших видів були переважно печерними мешканцями (троглобітами), вони населяли лише сутінкові або темні зони печер.

Зазначається, що сім видів троглобітів були новими для науки, п’ять із них мали зменшені очі, а двоє повністю сліпі.

Дослідники проаналізували ДНК павуків, щоб відстежити їх історію в ландшафті. З'ясувалося, що ті павуки, які пристосувалися до унікальних печерних умов, більше не могли жити за їх межами. Вони обирали темні та захищені щілини. Науковці вважають, що павуки, які почали мешкати якнайглибше у печерах, почали втрачати потребу у функціональних очах й "нове середовище сформувало їхні нові риси – вони не витрачають зайвої енергії на непотрібні системи зору". Тобто відбувся процес, який називається конвергентною еволюцією.

Це дослідження було опубліковано в Molecular Phylogenetics and Evolution.

Раніше ми повідомляли, що павуки виду Larinioides sclopetarius використовують вібрацію павутини як “слуховий апарат".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!