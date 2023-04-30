Нові знайомства та грошова удача: три знаки зодіаку чекають доленосні зміни до 7 травня

Тиждень до 7 травня 2023 року буде знаковим для трьох уродженців зодіакального кола – на них чекають великі зміни, здатні визначити майбутнє. Так, деякі досягнуть великих успіхів у професійній сфері та зроблять кар'єрний ривок, інші знайдуть справжнє кохання.

За словами астрологів, у списку щасливчиків Тельці, Близнюки та Скорпіони. Ось що на них чекає!

Телець

На уродженців цього знаку чекає справжній кар'єрний зліт – вони отримають посаду, про яку давно мріяли. І хоча роботи суттєво додасться, як і відповідальності, доходи точно радуватимуть. Тельці вже невдовзі завдяки великим заробіткам зможуть здійснити давню мрію, пов'язану з великою покупкою. Однак за діловими турботами не варто забувати про сім'ю.

Близнюки

На Близнюків чекають цікаві знайомства, причому не лише ділові. Самотні уродженці знаку можуть знайти свою другу половинку, це може статися на громадському заході або навіть бурхливій вечірці. Близнюкам варто прислухатися до свого серця, зірки обіцяють їм велике щастя.

Скорпіон

Скорпіони займуться підвищенням своєї кваліфікації – можливо, вирушать на курси, почнуть вивчати нові мови. Це стане важливим поштовхом до кар'єрного зростання. Вже незабаром Скорпіони отримають цікаву пропозицію щодо роботи, яка обіцяє їм солідні доходи. Гроші самі йтимуть до рук уродженців знаку, цей шанс не можна згаяти.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.