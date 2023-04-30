Новые знакомства и денежная удача: три знака зодиака ждут судьбоносные перемены до 7 мая

Неделя до 7 мая 2023 года будет знаковой для трех уроженцев зодиакального круга – их ждут большие перемены, способные предопределить будущее. Так, некоторые достигнут больших успехов в профессиональной сфере и совершат карьерный рывок, другие найдут настоящую любовь.

По словам астрологов, в списке счастливчиков Тельцы, Близнецы и Скорпионы. Вот что их ждет!

Телец

Уроженцев этого знака ждет настоящий карьерный взлет – они получат должность, о которой давно мечтали. И хотя работы существенно прибавится, как и ответственности, доходы точно будут радовать. Тельцы уже вскоре благодаря большим заработкам смогут осуществить давнюю мечту, связанную с большой покупкой. Однако за деловыми хлопотами не стоит забывать о семье.

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Близнецы

Близнецов ждут интересные знакомства, причем не только деловые. Одинокие уроженцы знака имеют все шансы найти свою вторую половинку, это может произойти на общественном мероприятии или даже бурной вечеринке. Близнецам стоит прислушаться к своему сердцу, звезды сулят им большое счастье.

Скорпион

Скорпионы займутся повышением своей квалификации – возможно, отправятся на курсы, начнут изучат новые языки. Это станет важным толчком для карьерного роста. Уже вскоре Скорпионы получат интересное предложение по работе, которое обещает им солидные доходы. Деньги сами будут идти в руки уроженцев знака, этот шанс нельзя упустить.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.