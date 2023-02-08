Новий календар УГКЦ: що зміниться і коли святкуватимемо Великдень і Різдво

З 1 вересня 2023 року Українська Греко-Католицька Церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії (часу святкування Великодня). Глава УГКЦ Блаженніший Святослав закликав вірян не боятися змін, оскільки це буде тільки на краще та гарантуватиме Україні світле майбутнє.

В УГКЦ зазначили, що взяли до уваги численні прохання віруючих, та провели попередні консультації із духовенством та монашеством церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні. Про це повідомляє пресслужба церкви.

Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку, можуть залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

"Церковний календар має два цикли або два види свят, які ми святкуємо. Одні з них ми святкуємо за сонячним календарем. І це так звані нерухомі свята – свята, які кожного року випадають на одну і ту саму дату. А є інша група свят, які ми святкуємо за місячним календарем. Це так звана "Пасхалія", тобто, свята, які пов’язані із святом Пасхи. І це є "рухомі свята", – сказав Святослав.

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За візантійською традицією літургійний рік починається не 1 січня, а 1 вересня. Відповідно до цього рішення, всі фіксовані свята УГКЦ в Україні святкуватиме за новим стилем. Серед них:

Різдво Христове – 25 грудня

Богоявлення – 6 січня

Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня

Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня

Святого Миколая – 6 грудня

"Бо це абсолютно проти будь-яких літургійних правил змінювати дату святкування лише одного свята. Не можна змінювати дату Різдва, переносячи на 25 грудня, а всі інші свята залишати за старим стилем", – пояснив Блаженніший Святослав.

Які свята відзначатимемо за старим календарем?

Пасху і всі пов’язані з нею свята УГКЦ в Україні святкуватиме за старим стилем, як раніше. Вони – "рухомі", бо хоч Великдень постійно у неділю, але дата його святкування змінюється.

"Ми переходимо на новий стиль лише для нерухомих свят. Ми вирішили залишити поки що Пасхалію такою, якою вона є сьогодні. Актуальна Пасхалія залишається в силі", – сказав Глава УГКЦ.

Святослав пояснив, що у 2025 році відзначатиметься ювілей 1700-річчя Першого Вселенського Собору і до цього ювілею, Рим і Константинополь ведуть діалог про оновлення Пасхалії, згідно з якою усі християни світу святкуватимуть Пасху в один день.

Нагадаємо, раніше у застосунку "Дія" пройшло опитування щодо дати святкування Різдва. Все більше українців зустрічають Різдво 25 грудня, як це робить більша частина світу. Але також багато українців віддають перевагу старому стилю та святкують Різдво 7 січня.

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