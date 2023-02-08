Новый календарь УГКЦ: что изменится и когда будем праздновать Пасху и Рождество

С 1 сентября 2023 г. Украинская Греко-Католическая Церковь в Украине переходит на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии (время празднования Пасхи). Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав призвал верующих не бояться перемен, поскольку это будет только к лучшему и гарантировать Украине светлое будущее.

В УГКЦ отметили, что приняли во внимание многочисленные просьбы верующих и провели предварительные консультации с духовенством и монашеством церкви о назревшей необходимости реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба церкви.

Для тех приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу, могут оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года.

Видео дня

"Церковный календарь имеет два цикла или два вида праздников, которые мы празднуем. Одни из них мы празднуем по солнечному календарю. И это так называемые неподвижные праздники – праздники, которые каждый год выпадают на одну и ту же дату. А есть другая группа праздников, которые мы празднуем по лунному календарю, это так называемая "Пасхалия", то есть праздники, которые связаны с праздником Пасхи. И это "движимые праздники", – сказал Святослав.

Читайте также : На Запорожье СБУ обнаружила приспешника Кремля из УПЦ МП

По византийской традиции, литургический год начинается не 1 января, а 1 сентября. Согласно этому решению, все фиксированные праздники УГКЦ в Украине будут праздновать по новому стилю. Среди них:

Рождество Христово – 25 декабря

Богоявление – 6 января

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября

Святого Николая – 6 декабря

"Ибо это абсолютно против любых литургических правил изменять дату празднования только одного праздника. Нельзя изменять дату Рождества, перенося на 25 декабря, а все остальные праздники оставлять по старому стилю", – объяснил Блаженнейший Святослав.

Какие праздники будем отмечать по старому календарю?

Пасху и все связанные с ней праздники УГКЦ в Украине будут праздновать по старому стилю, как раньше. Они – "подвижные", потому что хоть Пасха постоянно в воскресенье, но дата ее празднования меняется.

"Мы переходим на новый стиль только для неподвижных праздников. Мы решили оставить пока Пасхалию такой, какая она сегодня. Актуальная Пасхалия остается в силе", – сказал Глава УГКЦ.

Святослав пояснил, что в 2025 году будет отмечен юбилей 1700-летия Первого Вселенского Собора и к этому юбилею Рим и Константинополь ведут диалог об обновлении Пасхалии, согласно которой все христиане мира будут праздновать Пасху в один день.

Напомним, ранее в приложении "Действие" прошел опрос о дате празднования Рождества. Все больше украинцев встречают Рождество 25 декабря, как это делает большая часть света. Но также многие украинцы предпочитают старый стиль и празднуют Рождество 7 января.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !