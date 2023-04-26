Новий посол України у Китаї та заклики до миру: про що говорили Зеленський та Сі Цзіньпін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Розмова відбулася у середу, 26 квітня.

За словами глави України, перемовини були тривалими та змістовними. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Президент України додав, що призначення посла України в Китаї дасть поштовх розвитку двосторонніх відносин між країнами.

Читайте також: Перший офіційний візит Зеленського за час війни: Дуда зробив заяву про передачі літаків Україні (всі подробиці)

"Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", – йдеться у повідомленні.

В Офісі президента пообіцяли опублікувати подробиці згодом. Зеленський відповідним указом призначив нового посла України у Китаї Павла Рябікіна.

Відомо, що Рябікін – колишній міністр із питань стратегічних галузей промисловості України. З 2020 до 2021 року очолював Державну митну службу України. Народний депутат України VII скликання. Член Парламентської Асамблеї Ради Європи з 2012 року.

Своєю чергою китайське видання Xinhua повідомляє, що Сі Цзіньпін схиляв Зеленського до діалогу та переговорів.

"Діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом з "української кризи", а в ядерній війні ніхто не виграє", – вказали у виданні.

Окрім цього, Китай відправить спеціального представника у справах Євразії в Україну та інші країни для комунікації щодо врегулювання "української кризи".

Нагадаємо, раніше президент Зеленський пояснив, чому перемовини з російським диктатором вважає неможливими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!