Новий вірус vB_HmeY_H4907 знайшли у Тихому океані на глибині 8900 метрів

Новий вірус, названий vB_HmeY_H4907, був знайдений на глибині 8900 метрів у знаменитій Маріанській западині, яка є найнижчою точкою Тихого океану.

Як повідомляє Sky News, міжнародна група вчених виявила в Маріанській западині раніше невідомий вірус, здатний заражати бактерії. Цей випадок описаний у науковому журналі Microbiology Spectrum.

Новий вірус, ідентифікований як vB_HmeY_H4907, виявили на глибині 8900 метрів. Вчені з'ясували, що відкритий вірус інфікує бактерії типу Halomonas, які часто зустрічаються у відкладах глибоководних морів та підводних гейзерів.

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Він проникає та розмножується всередині свого господаря, але зазвичай не губить бактеріальну клітину. У міру розподілу клітини вірусний генетичний матеріал також копіюється та передається далі.

Зараз vB_HmeY_H4907 є найглибшим з усіх відомих бактеріофагів, що мешкають у Світовому океані, зауважив морський вірусолог з Океанського університету Китаю Мін Ван.

Дослідники вважають, що він, швидше за все, буде широко поширений в океані. Він має структуру, схожу на структуру бактерій групи halomonas, які часто зустрічаються в осадових відкладеннях і гейзероподібних отворах на морському дні.

Доктор Ван сказав, що його видатність може сприяти подальшим дослідженням стратегій виживання вірусів у найсуворіших і найзатишніших середовищах на Землі.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що коронавірус нікуди не зник. Важливо не забувати про вакцинацію проти вірусу.

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