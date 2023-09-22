Новый вирус vB_HmeY_H4907 обнаружили в Тихом океане на глубине 8900 метров

Новый вирус, названный vB_HmeY_H4907, был найден на глубине 8900 метров в знаменитой Марианской впадине, являющейся самой низкой точкой Тихого океана.

Как сообщает Sky News, международная группа ученых обнаружила в Марианской впадине ранее неизвестный вирус, способный заражать бактерии. Этот случай описан в научном журнале Microbiology Spectrum.

Новый вирус, идентифицированный как vB_HmeY_H4907, был обнаружен на глубине 8900 метров. Ученые выяснили, что открытый вирус инфицирует бактерии типа Halomonas, часто встречающиеся в отложениях глубоководных морей и подводных гейзеров.

Читайте также: Ученые вернули к жизни 48500-летний "зомби-вирус" из вечной мерзлоты

Он проникает и размножается внутри своего хозяина, но обычно не губит бактериальную клетку. По мере распределения клетки вирусный генетический материал копируется и передается далее.

Сейчас vB_HmeY_H4907 является самым глубоким из всех известных бактериофагов, обитающих в Мировом океане, заметил морской вирусолог из Океанского университета Китая Мин Ван.

Исследователи полагают, что он, скорее всего, будет широко распространен в океане. Он имеет структуру, похожую на структуру бактерий группы halomonas, часто встречающихся в осадочных отложениях и гейзероподобных отверстиях на морском дне.

Доктор Ван сказал, что его выдающаяся способность может способствовать дальнейшим исследованиям стратегий выживания вирусов в самых строгих и уютных средах на Земле.

Напомним, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что коронавирус никуда не исчез. Важно не забывать о вакцинации против вируса.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!