Ученые вернули к жизни 48500-летний 'зомби-вирус' из вечной мерзлоты

Таяние ледников в Арктике приводит к размерзанию слоя почвы под ними и может вызвать появление вирусов, которые, пролежав бездейственными в течение десятков тысяч лет, могут поставить под угрозу здоровье животных и человека.

Об этом заявили климатологи, передает CNN. В частности, климатолог из Лаборатории реактивного движения НАСА (Калифорния, США) Кимберли Майнер отметила, что с вечной мерзлотой происходят процессы, вызывающие беспокойство. "И это действительно показывает, почему очень важно, чтобы мы хранили как можно большую часть вечной мерзлоты замороженной", – сказала она.

Ученые отмечают, что температура в Арктике повышается в четыре раза быстрее, чем на остальной планете, ослабляя верхний слой вечной мерзлоты в регионе. Например, почетный профессор медицины и геномики в Медицинской школе Экс-Марсельского университета в Марселе (Франция) Жан-Мишель Клавери решил проверить образцы земли с вечной мерзлоты Сибири – он попытался проверить риски, связанные с замороженными вирусами и выяснить, нет ли там каких-либо вирусных частиц, которые до сих пор являются заразными. Да, ему удалось несколько, как он их называет, "зомби-вирусов".

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В частности, Клавери изучает особый тип вируса, который он впервые обнаружил в 2003 году. Известные как гигантские вирусы, они гораздо больше обычных разновидностей, они видны под обычным световым микроскопом, а не под более мощным электронным микроскопом, что делает их хорошей моделью для этого исследования.

А в 2014 году ему удалось возродить вирус, который он и его команда выделили из вечной мерзлоты, сделав его заразным впервые за 30 000 лет, внедрив его в культивируемые клетки. По соображениям безопасности, он решил изучить вирус, который может поражать только одноклеточных амеб, а не животных или людей.

Затем он повторил исследование в 2015 году, выделив другой тип вируса, также нацеленный на амеб. А в своем последнем исследовании, опубликованном 18 февраля в журнале Viruses, Клавери и его команда выделили несколько штаммов древнего вируса из нескольких образцов вечной мерзлоты, взятых из семи разных мест по всей Сибири, и показали, что каждый из них может заражать культивируемые клетки амебы.

По данным издания, эти последние штаммы представляют пять новых семейств вирусов, кроме двух, которые он возродил ранее. Старейшему из них было почти 48 500 лет, согласно радиоуглеродной датировке почвы, и она была получена из образца земли, взятого из подземного озера на глубине 16 метров от поверхности. Самым молодым образцам, найденным в содержимом желудка и шерсти останков шерстистого мамонта, было 27 000 лет.

По словам Клавери, тот факт, что заражающие амебы вирусы после длительного времени все еще заразны, свидетельствует о потенциально более серьезной проблеме. Он опасается, что люди рассматривают его исследования как научную странность и не воспринимают перспективу возвращения к жизни древних вирусов как серьезную угрозу общественному здравоохранению.

"Мы рассматриваем эти вирусы, которые заражают амебы, как суррогаты всех других возможных вирусов, которые могут быть в вечной мерзлоте… Мы видим следы многих, многих других других вирусов", - сказал Клавери в комментарии CNN.

По его словам, если вирусы амебы все еще живы, то нет никаких причин, по которым другие вирусы не будут еще живы и не смогут заразить своих хозяев.

Исследователи в вечной мерзлоте обнаружили следы вирусов и бактерий, способных заразить человека. В частности, образец легкого из тела женщины, эксгумированного в 1997 году из вечной мерзлоты в деревне на полуострове Сьюард на Аляске, содержал геномный материал штамма гриппа, ответственного за пандемию 1918 года. В 2012 году ученые подтвердили, что 300-летние мумифицированные останки женщины, захороненной в Сибири, содержат генетические сигнатуры вируса, вызывающего оспу.

Биргитта Эвенгард, почетный профессор кафедры клинической микробиологии Университета Умео в Швеции, сказала, что необходимо улучшить наблюдение за риском, создаваемым потенциальными патогенами при таянии вечной мерзлоты, но предостерегла от паникерского подхода.

"Если в вечной мерзлоте спрятан вирус, с которым мы не контактировали тысячи лет, возможно, наша иммунная защита недостаточна", — сказала она.

Ученые не могут предсказывать, как долго эти вирусы могут оставаться заразными после воздействия современных условий или насколько вероятно, что вирус встретит соответствующего хозяина. Не все вирусы являются патогенами, которые могут вызвать заболевание; некоторые из них безвредны или даже полезны для своих хозяев. И хотя в Арктике проживает 3,6 миллиона человек, Арктика по-прежнему остается малообитаемым местом, что делает риск влияния на человека древних вирусов очень низким.

Тем не менее, "риск неизбежно возрастет в контексте глобального потепления, при котором таяние вечной мерзлоты будет продолжать ускоряться, а в результате промышленных предприятий Арктику заселит больше людей", — сказал Клавери.

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