Як і куди подати заяву на отримання житлової субсидії

Громадяни, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, мають право на отримання субсидії від держави.

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У Telegram-каналі Міністерства соціальної політики України пояснили, чи потрібно звертатись в Управління соцзахисту для оформлення субсидії.

Починаючи з 1 грудня 2022 призначення житлових субсидій та прийом громадян з цих питань здійснюється органами Пенсійного фонду України. Крім того, можна подати заяву про надання житлової субсидії онлайн, через наступні канали:

Портал "Дія";

Вебпортал електронних послуг ПФУ;

Мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Водночас залишилася можливість звернення громадян з питань надання житлових субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу місцевої ради відповідної територіальної громади та посадових осіб ЦНАП.

Громадяни мають можливість самостійно обирати зручний для себе канал інформаційної взаємодії. Також діє екстериторіальний принцип прийому громадян Пенсійним фондом України, що означає, що людина може звернутися за соціальною підтримкою до будь-якого відділення ПФУ незалежно від місця проживання.

Житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявністю різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та розміром обов'язкового платежу, величина якого залежить від обов'язкового відсотка платежу.

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