Чи потрібно вимикати ноутбук після користування – поради експертів

Вимикати ноутбук після роботи чи залишати його у сплячому режимі? У цих питаннях розбирався UaPortal.

Зазвичай ми вимикаємо ноутбук щоразу, як закінчили працювати. Але, експерти кажуть, що щоденне вимикання техніки не обов’язкове. В першу чергу необхідно враховувати характеристики саме вашого пристрою: віку комп’ютера, активності використання, турботи про зношення, встановленого антивірусного програмного забезпечення та автоматизованих завдань.

Переваги та недоліки щоденного вимкнення ноутбука

Щодня вимикати пристрій необов’язково, якщо це не стосується старих ноутбуків, яким властиво перегріватись. Але якщо ваш пристрій новий – ви можете не вимикати його щодня, тим самим уповільнивши процес старіння техніки. Чим менше ви виключаєте ноутбук – чим менша вірогідність його зависань.

Переваги виключення ноутбука щодня

– Економія електрики

– Відсутність сторонніх шумів від працюючої техніки

– Сповільнюється знос компонентів

– Безпека для конфіденційних даних

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Переваги постійно увімкненого ноутбука

– Ви керуєте веб-сервером.

– Ви хочете отримати доступ до комп’ютера віддалено.

– Вам потрібно мати доступ до ноутбука віддалено.

– Ви запускаєте фонові оновлення, сканування вірусів, резервне копіювання чи інші дії, поки ноутбук не використовується.

– Ви не хочете чекати на загрузку ноутбука.

– Ви маєте стару техніку і хочете продовжити термін її експлуатації.

Оптимальним варіантом буде переведення техніки у сплячий режим, тоді внутрішні компоненти ноутбука перебуватимуть у режимі низької потужності.

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