Обід за 30 хвилин: рецепт запіканки з куркою та броколі
Для цієї страви можна використати свіжу броколі чи заморожену. Також, у неї можуть піти продукти, які залишилися в холодильнику куряче філе та варена картопля.
Інгредієнти:
– Картопля – 600 г
– Куряче філе – 300 г
– Олія соняшникова – 4 ч. л.
– Броколі – 1 шт.
– Помідори – 1 шт.
– Яйця курячі – 2 шт.
– Грецький йогурт – 250 г
– Сіль – за смаком
– Перець чорний мелений – за смаком
– Борошно пшеничне – 1 ст. л.
– Мускатний горіх – 0.5 ч. л.
– Часник сушений – 0.5 ч. л.
– Сушений чебрець – 0.5 ч. л.
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Спосіб приготування:
1. Картоплю помийте, очистіть від шкірки і відваріть у до півготовності. Охолодіть і наріжте скибочками до 1 см.
2. Куряче філе промийте, наріжте товстими скибочками і обсмажте.
3. Брокколі помийте, розділіть на дрібні суцвіття та варіть 5 хвилин. Помідор ошпарте, зніміть шкірку і наріжте кружальцями.
4. Змішайте йогурт з яйцями, усіма приправами та борошном.
5. У форму викладіть картоплю, м’ясо та овочі. Полийте соусом. Випікайте при 180°С 25-30 хвилин.
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