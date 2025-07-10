Мінлива хмарність та до 38 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 11 липня

П’ятниця, 11 липня, принесе в Україну справжню метеорологічну мозаїку. У той час як захід і частина півночі вже дихатимуть осінньою прохолодою, інші області залишатимуться у владі спеки.

У деяких районах можливі дощі й грози. Температурний діапазон цього дня буде вражаючим: від +11 градусів уночі на заході до спекотних +38 на Луганщині. Про це повідомляє Укргідроміцентр.

У західних регіонах очікується мінлива хмарність і короткочасні дощі, подекуди – без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+14 градусів, удень — не вище +19.

На півночі також прогнозують мінливу хмарність. Можливі окремі дощі та грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть +14…+18, удень — від +17 до +26.

Читайте також: Коли і де очікувати аномальну спеку в Україні: прогноз погоди

У центрі країни переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Нічна температура становитиме близько +17…+19, денна — в межах +27…+29 градусів.

На півдні — спекотно й сухо. Вночі — +23…+25 градусів, удень — до +36.

Східні області залишаються найгарячішими: мінлива хмарність, переважно без опадів, хоча місцями можливі короткочасні дощі. Температура вночі — +23…+25, вдень — від +35 до рекордних +38 градусів.

У Криму обійдеться без дощів. Погода буде сухою та теплою: вночі — +19…+21, удень — +30…+32 градуси.

Раніше ми розповідали, чи варто готуватися до аномальних температур і частих дощів у липні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!